Стивенс: заморожу яйцеклетки в это межсезонье. Не хочу выбирать между карьерой и семьёй

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс заявила о намерении в ближайшем будущем стать многодетной матерью.

Напомним, в январе 2022 года 29-летняя Стивенс вышла замуж за американского футболиста Жози Алтидора.

«Я готовлю себя к будущему. Заморожу свои яйцеклетки в это межсезонье. Я уже начала этот процесс. Мне всегда хотелось это сделать, потому что я не хочу выбирать между карьерой и созданием семьи.

Безусловно, я всегда говорила, что и сама хочу выносить ребёнка, и воспользоваться услугами суррогатной матери, и заняться усыновлением. Я хочу много детей, но посмотрим, что из этого получится. Мне повезло, что у меня есть ресурсы и средства для реализации моей мечты», — написала Стивенс в своих социальных сетях.