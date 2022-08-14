Стивенс: заморожу яйцеклетки в это межсезонье. Не хочу выбирать между карьерой и семьёй

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс заявила о намерении в ближайшем будущем стать многодетной матерью.
Напомним, в январе 2022 года 29-летняя Стивенс вышла замуж за американского футболиста Жози Алтидора.
«Я готовлю себя к будущему. Заморожу свои яйцеклетки в это межсезонье. Я уже начала этот процесс. Мне всегда хотелось это сделать, потому что я не хочу выбирать между карьерой и созданием семьи.
Безусловно, я всегда говорила, что и сама хочу выносить ребёнка, и воспользоваться услугами суррогатной матери, и заняться усыновлением. Я хочу много детей, но посмотрим, что из этого получится. Мне повезло, что у меня есть ресурсы и средства для реализации моей мечты», — написала Стивенс в своих социальных сетях.
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