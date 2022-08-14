В Монреале произошёл забавный эпизод с участием стюарда и теннисиста, бегущего в туалет

На турнире в Монреале (Канада) во время туалетного перерыва произошёл забавный случай с участием британского теннисиста Даниэля Эванса, занимающего 39-е место в рейтинге ATP. В сети появилось видео, на котором бегущего в уборную спортсмена пытается догнать один из стюардов.

Ситуация произошла во время полуфинального матча Эванс/Пирс — Хуркач/Зелиньски, в которой британо-австралийский дуэт одержал победу со счётом 7:5, 4:6, 10:4.

Напомним, ранее комичный эпизод, связанный с туалетным перерывом, произошёл на этом же турнире с участием седьмой ракетки мира, норвежского теннисиста Каспера Рууда, который получил от судьи предупреждение за то, что использовал выделенную паузу только для того, чтобы переодеться.