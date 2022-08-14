Ведущий: Кирьосу всё равно, что ты из «Большой тройки» или Зала славы, он просто не боится

Ведущий «Tennis Channel» Митч Майклс назвал главную отличительную черту австралийского теннисиста Ника Кирьоса.
«На мой взгляд, единственное, что остаётся с Ником Кирьосом во время всех его взлётов и падений – это отсутствие страха перед кем-либо. Ему всё равно, кто ты – представитель «Большой тройки», Зала славы, первая ракетка мира, он просто не боится их», — приводит слова Майклса Sportskeeda со ссылкой на подкаст «Tennis Channel Inside-In».
27-летний Кирьос проводит один из лучших сезонов в своей карьере. На его старте Ник вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде. После пропуска грунтового сезона австралиец впервые дошёл до финала турнира «Большого шлема» — на Уимблдоне-2022, где проиграл сербу Новаку Джоковичу. Уже на харде он завоевал титул ATP-500 в Вашингтоне (США).
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