«Полная чушь!» Джон Макинрой вновь раскритиковал недопуск Джоковича к US Open — 2022

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой в очередной раз высказался о том, что 21-кратный чемпион мэйджоров серб Новак Джокович из-за нежелания вакцинироваться не может прилететь в США, чтобы выступить на US Open – 2022.

«Ну, во-первых, я думаю, что это полная чушь! Да, я так считаю. Ему должны позволить сыграть. Я вакцинировался, мне сделали бустерную прививку, но это моё мнение, всё зависит от конкретного человека. Если бы я был на его месте, а я не он, вы знаете, он выиграл гораздо больше ТБШ, чем я. Он нашёл в себе волю не прогибаться под правилами, такое нечасто происходит в любом виде спорта. Это часть того, что делает его великим. Он придерживается своего мнения и имеет на это полное право.

Этот парень – один из величайших спортсменов в мире. Он очень осторожно относится ко всему, что попадает в его организм, поэтому неприятно наблюдать за тем, как его не пускают из-за того, что он не привит. Это действительно прискорбно. Но таковы правила правительства. Я с ними не согласен, но такова жизнь», — приводит слова Макинроя Sportskeeda.