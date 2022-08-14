Карреньо-Буста поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Монреале

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста поделился ожиданиями от предстоящего финального матча с поляком Хубертом Хуркачем на турнире в Монреале.
«Мы редко играли с ним, но это всегда были тяжёлые матчи. Помню, в прошлом году я уступил ему в финале в Меце, но первый сет проиграл только на тай-брейке. А в другом матче, кажется, я победил его на двух тай-брейках. Очень сложно принимать его подачу, потому что он подаёт невероятно – не только на этой неделе, но и всегда. Мне нужно снова быть очень осторожным с собой, попытаться оказать давление в геймах на его подаче и надеяться, что удастся показать один из лучших матчей в туре.
Также испанец прокомментировал выход в первый в карьере финал «Мастерса».
Это очень важно. Это, наверное, один из самых важных матчей в моей карьере, борьба за титул «Мастерса». До этого я дважды играл в полуфинале – это было четыре и пять лет назад. Пожалуй, в этом году я не показывал свой лучший теннис, поэтому для моей уверенности, для меня самого очень важно вновь оказаться в финале», — сказал Карреньо-Буста на пресс-конференции ASAP Sports.
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