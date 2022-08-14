Пеле — Хаддад-Майе: буду болеть за тебя в финале. Ты пишешь красивую историю
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Легендарный экс-футболист Пеле обратился к бразильской теннисистке Беатрис Хаддад-Майе (24-й номер рейтинга) перед финалом турнира в Торонто. Бразильянка впервые в профессиональной карьере вышла в финал на турнире серии WTA-1000. Это произошло после того, как Беатрис переиграла чешскую спортсменку Каролину Плишкову в полуфинале.
«Как приятно видеть, что бразильцы всё больше и больше побеждают в спорте! Я хочу поздравить Беатрис не только с выходом в финал в Торонто, но и с прекрасным выступлением. Буду болеть за тебя сегодня. Ты пишешь красивую историю», – написал легендарный футболист в соцсети.
Напомним, в эти минуты Хаддад-Майя играет в финальном матче с румынкой Симоной Халеп (15-й номер рейтинга).
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