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Пеле — Хаддад-Майе: буду болеть за тебя в финале. Ты пишешь красивую историю

Пеле — Хаддад-Майе: буду болеть за тебя в финале. Ты пишешь красивую историю
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Легендарный экс-футболист Пеле обратился к бразильской теннисистке Беатрис Хаддад-Майе (24-й номер рейтинга) перед финалом турнира в Торонто. Бразильянка впервые в профессиональной карьере вышла в финал на турнире серии WTA-1000. Это произошло после того, как Беатрис переиграла чешскую спортсменку Каролину Плишкову в полуфинале.

«Как приятно видеть, что бразильцы всё больше и больше побеждают в спорте! Я хочу поздравить Беатрис не только с выходом в финал в Торонто, но и с прекрасным выступлением. Буду болеть за тебя сегодня. Ты пишешь красивую историю», – написал легендарный футболист в соцсети.

Напомним, в эти минуты Хаддад-Майя играет в финальном матче с румынкой Симоной Халеп (15-й номер рейтинга).

Торонто. Финал
14 августа 2022, воскресенье. 20:40 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
24
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		6 0
6 		2 2
         
Симона Халеп
15
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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