Анастасия Павлюченкова впервые за 14 лет выпадет из топ-100

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года российская теннисистка Анастасия Павлюченкова 15 августа покинет топ-100 рейтинга WTA.

В прошлом сезоне россиянка дошла до третьего круга на турнире в Монреале, на котором не смогла в этот раз сыграть из-за травмы. Анастасия потеряет 60 рейтинговых очков и опустится с 95-го места на 107-е. Россиянка выпадет из топ-100 впервые с июня 2008 года. Её наивысший рейтинг – 11-е место.

Напомним, Анастасия Павлюченкова — олимпийская чемпионка 2020 года в смешанном парном разряде. В преддверии «Ролан Гаррос» 2022 года 31-летняя теннисистка объявила о досрочном завершении сезона. Сейчас Павлюченкова восстанавливается после травмы колена. Она планирует вернуться в тур к началу сезона-2023.