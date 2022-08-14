Анастасия Павлюченкова впервые за 14 лет выпадет из топ-100
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года российская теннисистка Анастасия Павлюченкова 15 августа покинет топ-100 рейтинга WTA.
В прошлом сезоне россиянка дошла до третьего круга на турнире в Монреале, на котором не смогла в этот раз сыграть из-за травмы. Анастасия потеряет 60 рейтинговых очков и опустится с 95-го места на 107-е. Россиянка выпадет из топ-100 впервые с июня 2008 года. Её наивысший рейтинг – 11-е место.
Напомним, Анастасия Павлюченкова — олимпийская чемпионка 2020 года в смешанном парном разряде. В преддверии «Ролан Гаррос» 2022 года 31-летняя теннисистка объявила о досрочном завершении сезона. Сейчас Павлюченкова восстанавливается после травмы колена. Она планирует вернуться в тур к началу сезона-2023.
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