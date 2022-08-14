Роман Сафиуллин стал победителем турнира серии «челленджер» в Чикаго
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Российский теннисист Роман Сафиуллин стал победителем турнира категории «челленджер» в Чикаго (США). В карьере россиянина это третий титул в одиночном разряде на турнире такого уровня.
В финале соревнований Сафиуллин (122-й номер в рейтинге) одолел местного игрока Бена Шелтона со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 22 минуты. Сафиуллин три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 (33%). На счету его соперника 11 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести (33%).
Победа в Чикаго позволит Сафиуллину подняться на рекордное для себя место в рейтинге ATP. С понедельника, 15 августа, Роман впервые войдёт в топ-100 и станет 97-й ракеткой мира.
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