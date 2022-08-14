Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Халеп одолела Хаддад-Майю и стала победительницей турнира в Торонто

Халеп одолела Хаддад-Майю и стала победительницей турнира в Торонто
Комментарии

Румынская теннисистка Симона Халеп (15-й номер в рейтинге) стала победительницей хардового турнира категории «Мастерс» в Торонто, обыграв в финале представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (24-й номер в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Халеп два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10 (50%). Её соперница сделала один эйс, два раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти (44%).

За победу на турнире в Торонто Халеп получит 900 рейтинговых очков и $ 439,7 тыс. Хаддад-Майя, в свою очередь, получит 585 рейтинговых очков и $ 259,1 тыс. в качестве призовых.

Отметим, для румынской теннисистки титул в Торонто стал 24-м в карьере.

Торонто. Финал
14 августа 2022, воскресенье. 20:40 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
24
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		2 6
         
Симона Халеп
15
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022