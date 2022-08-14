Халеп одолела Хаддад-Майю и стала победительницей турнира в Торонто

Румынская теннисистка Симона Халеп (15-й номер в рейтинге) стала победительницей хардового турнира категории «Мастерс» в Торонто, обыграв в финале представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (24-й номер в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Халеп два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10 (50%). Её соперница сделала один эйс, два раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти (44%).

За победу на турнире в Торонто Халеп получит 900 рейтинговых очков и $ 439,7 тыс. Хаддад-Майя, в свою очередь, получит 585 рейтинговых очков и $ 259,1 тыс. в качестве призовых.

Отметим, для румынской теннисистки титул в Торонто стал 24-м в карьере.