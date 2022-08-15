Павел Котов стал победителем турнира серии «челленджер» в Сан-Марино

Российский теннисист Павел Котов стал победителем турнира категории «челленджер» в Сан-Марино. В карьере россиянина это третий титул в одиночном разряде на турнире такого уровня.
В финале соревнований Котов (130-й номер в рейтинге) одолел итальянца Маттео Арнальди (204-й номер в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. Россиянин один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми (38%). На счету его соперника два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи (29%).
Победа в Сан-Марино позволит Котову подняться на рекордное для себя место в рейтинге ATP. С понедельника, 15 августа Павел станет 115-й ракеткой мира. Его соперник станет 186-м в рейтинге.
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