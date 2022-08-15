Радукану – об игре с Сереной Уильямс: хочу выйти и наслаждаться матчем

Британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о своих ожиданиях перед матчем с экс-первой ракеткой мира Сереной Уильямс. Спортсменки встретятся в матче первого круга на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). Игра запланирована на 15 августа (17:00 мск).



«Если я потеряю 2000 очков, так тому и быть, снова начну снизу. Знаю, что могу сделать то, чего не делал никто другой. Я прошла квалификацию и выиграла US Open, так что могу начать с начала, могу начать с нуля, и я этого не боюсь.



Думаю, что всё, что происходит прямо сейчас, вероятно, просто предназначалось для моего путешествия. Мне нужно пройти через эти этапы развития в какой-то момент, потому что я их пропустила.



Это будет захватывающий матч, с нетерпением жду этого. Это потрясающая возможность сыграть, пожалуй, с лучшей теннисисткой всех времён. Вероятно, это будет моя последняя возможность когда-либо сыграть с ней. Поскольку наши карьеры пересеклись, мне очень повезло, что удается сыграть с ней. Что бы ни случилось, думаю, что это будет действительно хороший опыт для меня и то, что я запомню на всю оставшуюся жизнь.



Ожидания? Я даже знаю, я не волнуюсь. Просто хочу выйти и, во-первых, наслаждаться матчем, который собираюсь играть, когда бы я его ни играла. Это отличный подарок – играть с лучшей, когда она уходит из спорта. Так что я просто с нетерпением жду этого», – приводит слова Радукану The Guardian.

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