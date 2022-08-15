Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста стал победителем турнира в Монреале (Канада). В решающем матче турнира он обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:3, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время испанец выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из трёх брейк-пойнтов (100%). На счету Хуркача 18 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного (100%).
За победу на турнире в Монреале Карреньо-Буста получит 1000 рейтинговых очков и $ 915,295 тыс. Хуркач, в свою очередь, получит 600 рейтинговых очков и $ 499,830 тыс. в качестве призовых.
Отметим, это первая победа для испанца на турнирах категории «Мастерс». До этого он доходил лишь до стадии полуфинала.
- 15 августа 2022
-
00:59
-
00:57
-
00:18
-
00:17
- 14 августа 2022
-
23:38
-
22:56
-
22:40
-
22:40
-
22:13
-
21:13
-
19:49
-
18:01
-
17:22
-
16:36
-
14:23
-
14:10
-
13:30
-
12:16
-
11:56
-
11:45
-
11:36
-
11:24
-
10:48
-
09:58
-
09:48
-
09:37
-
09:34
-
09:18
-
07:32
-
06:35
-
06:17
-
06:13
-
05:43
-
03:19
-
00:16