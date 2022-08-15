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Пабло Карреньо-Буста стал победителем турнира в Монреале

Пабло Карреньо-Буста стал победителем турнира в Монреале
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Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста стал победителем турнира в Монреале (Канада). В решающем матче турнира он обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время испанец выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из трёх брейк-пойнтов (100%). На счету Хуркача 18 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного (100%).

За победу на турнире в Монреале Карреньо-Буста получит 1000 рейтинговых очков и $ 915,295 тыс. Хуркач, в свою очередь, получит 600 рейтинговых очков и $ 499,830 тыс. в качестве призовых.

Отметим, это первая победа для испанца на турнирах категории «Мастерс». До этого он доходил лишь до стадии полуфинала.

Монреаль. Финал
14 августа 2022, воскресенье. 23:10 МСК
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
3 		6 6
         
Пабло Карреньо-Буста
23
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Комментарии
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