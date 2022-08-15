Стал известен соперник Медведева по второму кругу турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся матч первого круга одноимённого турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 26-летний представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп (25-е место рейтинга) и 25-летний американец Максим Кресси (31-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой ван де Зандсхулпа в трёх сетах – 6:2, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты, при этом теннисисты были вынуждены на значительное время прервать игру из-за ливня.
На счету нидерландского теннисиста семь подач навылет, четыре двойные ошибки и пять из восьми (63%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – 13 эйсов, 18 двойных ошибок и три из четырёх удачных брейк-пойнтов (75%).
Таким образом, первым соперником российского теннисиста Даниила Медведева (1-е место рейтинг) станет нидерландец Ботик ван де Зандсхулп.
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