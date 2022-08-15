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Медведев продолжил возглавлять рейтинг ATP и сравнялся с Роддиком по времени лидирования

Медведев продолжил возглавлять рейтинг ATP и сравнялся с Роддиком по времени лидирования
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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев продолжил возглавлять рейтинг ATP. Он находится на верхней строчке уже 13 недель. По этому показателю Даниил обошёл победителя шести турниров «Большого шлема», немца Бориса Беккера и сравнялся с американцем Энди Роддиком.

Рейтинг ATP. 15 августа

1 (1). Даниил Медведев.
2 (2). Александр Зверев.
3 (3). Рафаэль Надаль.
4 (4). Карлос Алькарас.
5 (7). Каспер Рууд.
6 (6). Новак Джокович.
7 (5). Стефанос Циципас.
8 (8). Андрей Рублёв.

30 (28). Карен Хачанов...
38 (38). Аслан Карацев...
97 (122). Роман Сафиуллин.

Ранее определился первый соперник Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Им стал представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп.

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