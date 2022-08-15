Халеп — о победе над Хаддад-Майей: очень особенный момент, я буду наслаждаться этим

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в финальном матче турнира в Торонто. Халеп одержала победу со счётом 6:3, 2:6, 6:3.



«Никогда не бывает легко играть против Хаддад-Майи. Она победила меня несколько недель назад в Бирмингеме. Я знала, что это будет хороший матч. Сегодня была битва, и я действительно счастлива, что была сильнее в важные моменты. В Торонто много румын, и они всегда приходят поддержать меня. Так что я рада, что смогла победить. Когда я начинала год, была не очень уверена в себе и поставила перед собой цель попасть в конце года в топ-10. И вот я здесь. Это очень особенный момент. Я отдам себе должное и буду наслаждаться этим», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.



Напомним, с 15 августа Халеп вернулась в топ-10 и стала шестой в рейтинге.

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