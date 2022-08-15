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Даниил Медведев сократил отставание от Рафаэля Надаля в Чемпионской гонке ATP

Даниил Медведев сократил отставание от Рафаэля Надаля в Чемпионской гонке ATP
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ATP опубликовал обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сократил отставание по очкам от испанца Рафаэля Надаля, который находится на первой строчке. Ранее разрыв составлял 3045 очков, теперь — 2785.

Чемпионская гонка ATP. 15 августа.

1. Рафаэль Надаль — 5630 очков.
2. Карлос Алькарас — 4290 очков.
3. Стефанос Циципас — 4030 очков.
4. Каспер Рууд — 3685 очков.
5. Даниил Медведев — 2845 очков.
6. Александр Зверев — 2700 очков.
7. Феликс Оже-Альяссим — 2645 очков.
8. Андрей Рублёв — 2615 очков.
9. Хуберт Хуркач — 2500 очков.
10. Тейлор Фритц — 2205 очков.
11. Пабло Карреньо-Буста — 2090 очков.
12. Новак Джокович — 1970 очков.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

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