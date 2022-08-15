Андрей Рублёв потерял одну позицию в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовал обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. На первой строчке по-прежнему располагается испанец Рафаэль Надаль. Россиянин Андрей Рублёв потерял одну позицию и теперь находится на восьмой строчке.



Чемпионская гонка ATP. 15 августа.



1. Рафаэль Надаль — 5630 очков.

2. Карлос Алькарас — 4290 очков.

3. Стефанос Циципас — 4030 очков.

4. Каспер Рууд — 3685 очков.

5. Даниил Медведев — 2845 очков.

6. Александр Зверев — 2700 очков.

7. Феликс Оже-Альяссим — 2645 очков.

8. Андрей Рублёв — 2615 очков.

9. Хуберт Хуркач — 2500 очков.

10. Тейлор Фритц — 2205 очков.

11. Пабло Карреньо-Буста — 2090 очков.

12. Новак Джокович — 1970 очков.



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