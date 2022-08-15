Видеообзор финала в Торонто между Симоной Халеп и Беатрис Хаддад-Майей
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Пресс-служба WTA опубликовала нарезку лучших моментов финального матча турнира в Торонто (Канада), в котором победительница двух турниров «Большого шлема» румынка Симона Халеп одержала победу. Соперницей Халеп была представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя, которая сейчас занимает 16-е место в рейтинге WTA.
Халеп одержала победу в трёх сетах со счётом 6:3, 2:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут.
Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале WTA.
За счёт этой победы Симона Халеп вошла в шестёрку сильнейших в обновлённом рейтинге WTA. А Беатрис Хаддад-Майя благодаря успешному выступлению на турнире сумела подняться в рейтинге на восемь позиций.
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