Видеообзор первой победы Пабло Карреньо-Бусты в финале «Мастерса»

Пресс-служба ATP опубликовала нарезку лучших моментов финального матча турнира в Монреале (Канада), в котором испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста одержал победу. Его соперником был представитель Польши Хуберт Хуркач, который сейчас занимает 10-е место в рейтинге ATP.



Карреньо-Буста в решающем матче турнира одержал победу со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут.

Права на видео принадлежат ATP. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ATP.

За победу на турнире в Монреале испанец получил 1000 рейтинговых очков и $ 915 295. Хуркач, в свою очередь, получил 600 рейтинговых очков и $ 499 830 в качестве призовых.



Отметим, что это первая победа для Пабло Карреньо-Бусты на турнире категории «Мастерс». До этого он доходил лишь до стадии полуфинала.