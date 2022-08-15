Видеообзор первой победы Пабло Карреньо-Бусты в финале «Мастерса»

Пресс-служба ATP опубликовала нарезку лучших моментов финального матча турнира в Монреале (Канада), в котором испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста одержал победу. Его соперником был представитель Польши Хуберт Хуркач, который сейчас занимает 10-е место в рейтинге ATP.
Карреньо-Буста в решающем матче турнира одержал победу со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут.
Права на видео принадлежат ATP. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ATP.
За победу на турнире в Монреале испанец получил 1000 рейтинговых очков и $ 915 295. Хуркач, в свою очередь, получил 600 рейтинговых очков и $ 499 830 в качестве призовых.
Отметим, что это первая победа для Пабло Карреньо-Бусты на турнире категории «Мастерс». До этого он доходил лишь до стадии полуфинала.
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