Надаль — о том, что есть шансы вновь стать №1: не ожидал, что это может снова случиться

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свои шансы возглавить рейтинг. Испанец может стать первым в рейтинге уже в следующий понедельник, если возьмёт титул на «Мастерсе» в Цинциннати, а россиянин Даниил Медведев проиграет раньше четвертьфинала.
«Такая возможность много для меня значит. Я не ожидал, что это может снова случиться. Главное – оставаться здоровым и выступать на тех турнирах, где я хочу. Я не буду играть больше того, что считаю оптимальным для своего организма.
Я постараюсь полностью выложиться на каждом турнире, в котором буду участвовать. Неважно, есть ли у меня шанс стать первым, но я рад оказаться в таком положении, и если это произойдёт, то буду очень счастлив», — приводит слова испанца официальный сайт АТР.
Напомним, на предстоящем турнире в Цинциннати оба теннисиста пропускают первый круг из-за высокого посева. Во втором раунде Медведев сыграет с Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды), а Надаль – с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Лоренцо Музетти (Италия).
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