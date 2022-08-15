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Хачанов сыграет с Кордой, ван де Зандсхулп попал на Медведева на турнире в Цинциннати

Хачанов сыграет с Кордой, ван де Зандсхулп попал на Медведева на турнире в Цинциннати
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Стала известна окончательная сетка турнира АТР в американском Цинциннати, который пройдёт с 15 по 21 августа. Своего соперника узнал и Даниил Медведев (первый номер рейтинга).

Так, 26-летний российский теннисист Карен Хачанов (30-е место рейтинга ATP) начнёт свой путь на турнире встречей с 22-летним американцем Себастьяном Кордой (52-е место рейтинга).

Соперником Медведева во втором раунде станет Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 24-й номер ATP), который ранее обыграл американца Максима Кресси в трёх сетах.

Аслан Карацев (38-е место рейтинга) в первом круге сыграет с представителем США Брэндоном Накашимой (66-е место рейтинга).

Рублёв же встретится во втором круге с сильнейшим из пары Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 40-й номер ATP) – Фабио Фоньини (Италия, 61-й номер АТР).

Сетка мужского турнира в Цинциннати
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