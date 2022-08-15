«Неописуемое чувство». Карреньо-Буста поделился фото с кубком

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фото с кубком после победы на турнире категории «Мастерс» в Монреале.
«Неописуемое чувство. Спасибо за потрясающую неделю и невероятную поддержку», — подписал Пабло свой пост.
Фото: из личного архива пабло карреньо-бусты
Соотечественник Пабло, экс девятая ракетка мира Роберто Баутиста-Агут, оценил запись, оставив комментарий «Поздравляем!». Также запись оценила испанская гимнастка Наталия Гарсия (Тимофеева), оставив эмодзи «удача».
Напомним, в финальном матче Карреньо-Буста одержал волевую победу над поляком Хубертом Хуркачем — 3:6, 6:3, 6:3. Это первая победа для испанца на турнирах категории «Мастерс». До этого он доходил лишь до стадии полуфинала.
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