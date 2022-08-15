Тарпищев рассказал, что может помешать Сафиуллину войти в топ-50 мирового рейтинга

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что россиянин Роман Сафиуллин способен подняться в топ-50 лучших теннисистов мира. Спортсмен сумел отыграть 25 позиций после обновления рейтинга ATP, поднявшись со 122-го на 97-е место.

«Сафиуллин может быть и в первом полтиннике. Вопрос — выдержит ли его плечо большие объёмы нагрузок. У него были большие перспективы, пока он не стал мучиться от последствий травмы. Хочется верить, он справится», — приводит слова Тарпищева ТАСС.



Напомним, Роман Сафиуллин стал победителем турнира серии «челленджер» в Чикаго (США), обыграв в финале американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Благодаря этому успеху 25-летний теннисист впервые в карьере вошёл в топ-100 мирового рейтинга.