Тарпищев рассказал, что может помешать Сафиуллину войти в топ-50 мирового рейтинга
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что россиянин Роман Сафиуллин способен подняться в топ-50 лучших теннисистов мира. Спортсмен сумел отыграть 25 позиций после обновления рейтинга ATP, поднявшись со 122-го на 97-е место.
«Сафиуллин может быть и в первом полтиннике. Вопрос — выдержит ли его плечо большие объёмы нагрузок. У него были большие перспективы, пока он не стал мучиться от последствий травмы. Хочется верить, он справится», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Напомним, Роман Сафиуллин стал победителем турнира серии «челленджер» в Чикаго (США), обыграв в финале американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Благодаря этому успеху 25-летний теннисист впервые в карьере вошёл в топ-100 мирового рейтинга.
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