Сизикова: неправильно, что Джоковича не пускают на US Open

27-летняя российская теннисистка Яна Сизикова поделилась мнением о возможном отстранении Новака Джоковича от US Open-2022.



«Считаю, что это неправильно. Думаю, я не одна такая. Но удивительная вещь: по вылету и по прилёту сюда, в Цинциннати, у меня никто не спросил про вакцину. Вот у Насти (Потаповой — Прим. «Чемпионата») смотрели документы. Просто удивительно, если это такое серьёзное правило и ты не можешь участвовать в ТБШ, потому что не вакцинирован, то почему не у всех спрашивают документы по прибытии в страну.



Я до конца не поняла, кто прав, кто виноват — запутанная история. Говорили, что ему оформили все бумаги, и он может въезжать без вакцины. Потом говорили обратное. Было чувство несправедливости. После ситуации на US Open мы наблюдаем нечто похожее. Тогда, в 2020-м, Новака дисквалифицировали. Но, возможно, это по правилам и имело логику. Но на последних «Шлемах» ситуации тоже были нехорошие: когда Александрова играла с Ириной Бегу, та кинула ракетку и она отлетела в ребёнка на трибуне. И кроме предупреждения и штрафа ничего не было. Несправедливость имеет место быть», — заявила Сизикова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.



Полное интервью с теннисисткой Яной Сизиковой читайте на «Чемпионате».