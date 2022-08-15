Надаль — о «Мастерсе» в Цинциннати: нужно смириться, что будет трудно

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль оценил свою игру перед «Мастерсом» в Цинциннати, где проведёт первый матч с Уимблдона-2022.
«Важно помнить, что после возвращения всё не будет идеально. Нельзя рассчитывать, что с самого начала заиграешь на потрясающем уровне. Нужно быть достаточно скромным и бороться, используя имеющиеся инструменты, чтобы выиграть первый матч. Потом, когда выиграешь матч или два, всё меняется и ты снова чувствуешь себя конкурентоспособным.
Если играть хорошо, а я думаю, что играю более или менее нормально, то тебе комфортно на корте. Но соревнования – другое дело. Нужно смириться, что будет трудно, тем более на «Мастерсе». Даже на «Большом шлеме», когда возвращаешься, если ты не играешь на высоком уровне, но повезёт с сеткой, есть шанс выиграть пару матчей. Но на «Мастерсах» с самого начала очень сильные соперники, поэтому нужно играть на высоком уровне, и я постараюсь так и сделать.
Я рад вернуться в Цинциннати после того, как несколько лет не мог сюда приехать. У меня был небольшой надрыв мышц живота, а это опасно. Мышцы живота – опасная область, потому что ты вкладываешься на каждой подаче. Я стараюсь делать всё правильно, беречься. Надеюсь, буду готов к соревнованиям.
Я хочу снова играть в туре. У меня хороший сезон, и я получаю удовольствие. Хочу насладиться этой неделей в Цинциннати», — приводит слова Рафаэля официальный сайт АТР.
Напомним, Надаль освобождён от матча первого круга из-за высокого посева. Во втором раунде испанец сыграет с победителем матча Борна Чорич — Лоренцо Музетти.
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