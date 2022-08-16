Сизикова объяснила, почему бы не согласилась сменить спортивное гражданство

Победительница турнира WTA в парном разряде, российская теннисистка Яна Сизикова заявила, что не согласилась бы сменить спортивное гражданство в случае поступления такого предложения. Напомним, Натела Дзаламидзе, ранее представлявшая Россию, стала выступать под грузинским флагом.

«Мне не предлагали сменить спортивное гражданство. И даже если мне бы предложили, не согласилась. Потому что какой-то большой угрозы того, что нас никуда не будут пускать, — нет. Пока все остальные турниры в норме, так что не вижу смысла принимать поспешные решения. Но Натела думала об этом давно, она и грузинка. Это не то, что ей кто-то предложил. Просто так совпало. Многие думают, потому что такой момент. Но об этом она говорила давно. Возможно, ситуация только послужила толчком.



Каждый раз мы выступаем под белым флагом и обращаем на это внимание: ты выходишь, смотришь на табло и там пустота. В очередной раз вспоминаешь российский флаг. Все знают, откуда мы. Но грусть присутствует»,

— сказала Сизикова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с Яной Сизиковой читайте на «Чемпионате».