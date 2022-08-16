«Много было мыслей: как лучше, уместно или нет». Яна Сизикова — об отношении с украинками

27-летняя российская теннисистка, победительница турнира WTA в Праге в парном разряде Яна Сизикова ответила на вопрос, как складываются отношения с украинскими теннисистками в нынешних реалиях.



«Изначально никто не понимал, как можно и нужно себя вести: много было мыслей — как лучше, уместно или неуместно. Сейчас достаточно спокойно, никто не обостряет ситуацию. В принципе, всё достаточно ровно.



Также она ответила на вопрос об отношениях с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, с которой Яна дебютировала в WTA в Санкт-Петербурге в 2018-м.



Мы никогда с Даяной особо не общались: да, здоровались, могли поужинать, но не переписывались. Сейчас мы виделись один-два раза за это время — спокойно поздоровались, парами слов обменялись», — сказала Яна в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.



Полное интервью с теннисисткой Яной Сизиковой читайте на «Чемпионате».