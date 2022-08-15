Карреньо-Буста — о том, почему лучше выступает на харде: я вырос на этом покрытии

Чемпион «Мастерса» в Монреале испанец Пабло Карреньо-Буста ответил, почему лучшие результаты показывает на харде.



«Я вырос на этом покрытии в Хихоне. В юности я постоянно тренировался на харде, поэтому мне очень комфортно. Поехав в 15 лет в Барселону, я стал больше играть на грунте. Поэтому хорошо выступаю на обоих покрытиях. Но во время американской части сезона, когда в августе я приезжаю в Канаду и США, мне действительно очень, очень комфортно на корте. Наверное, здесь я показываю свой лучший теннис».



Также испанец сравнил победу в Канаде с олимпийской бронзой, которую выиграл в Токио.



«Трудно сравнивать, потому что Олимпиада есть Олимпиада. Тогда была бронзовая медаль. Я выиграл не так, как сегодня. Но я победил Медведева. А победа над Джоковичем в бронзовом матче стала, наверное, самым радостным моментом в моей карьере.



Конечно, сейчас я тоже очень, очень рад. Это разные победы, но я получаю удовольствие от обеих. Я бы хотел, чтобы так было и дальше», — сказал испанец на пресс-конференции ASAP Sports.