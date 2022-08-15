Хаддад-Майя — о поражении в финале турнира в Торонто: не справилась с эмоциями

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала своё поражение в финальном матче турнира в Торонто. Беатрис проиграла румынке Симоне Халеп со счётом 3:6, 6:2, 3:6.
«Настрой был не такой, как на протяжении всей недели. А когда в голове беспорядок, не только подача, но и форхенд, бэкхенд – все удары идут не так, как нужно. Всё зависит от головы. Я не справилась с эмоциями. На тренировке мне наверняка будет комфортнее. Но да, в тот момент у меня не получалось сохранить концентрацию, чтобы хорошо подавать. Конечно, я была недовольна.
Я стараюсь прощать себе ошибки. Даже когда я проиграла шесть геймов подряд, думаю, Симона тоже не показывала свой лучший теннис. Возможно, в тот момент она тоже нервничала. Я пыталась играть агрессивнее, делать, что советовал тренер, потому что мы поставили цель. Но у меня не получалось. Считала, что смогу прибавить по ходу. Теннисный матч – это не стометровка, а марафон. Я старалась бороться, и именно поэтому взяла второй сет», — сказала Беатрис на пресс-конференции ASAP Sports.
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