«Не позволю кому-то кричать мне гадости». Медведев — об инциденте с болельщиком

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал инцидент с болельщиком, который назвал его лузером после поражения от австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга «Мастерса» в Монреале (Канада).
«Неважно, после игры, во время турнира, на улице или дома: если кто-то высмеивает меня, я отвечу. Я подошёл к парню и сказал: «В чём твоя проблема? Почему ты так говоришь? Ты не должен этого делать». Он почти не говорил по-английски. Окружающие хотели, чтобы он извинился. Но это не имеет значения. Я никогда не позволю кому-то кричать мне гадости, не пройду мимо, ничего не ответив. Единственное, что меня беспокоит, это его отец: когда я окликнул его сына, он тоже начал плохо со мной разговаривать!
Простите, но когда у меня будут дети, я не собираюсь их воспитывать так, чтобы они говорили людям неприятные вещи. Воспитывайте своего ребёнка вместо того, чтобы говорить со мной плохо! Это один из первых случаев, когда это случилось со мной в реальной жизни. Чем известнее вы становитесь, в частности, поднимаясь в рейтинге, тем больше вероятность того, что такое может случиться. В соцсетях это происходит часто», — цитирует Медведева L'Équipe.
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