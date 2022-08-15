18-летняя американка Кори Гауфф прокомментировала лидерство в парном рейтинге. Она поднялась на первое место после победы в Торонто вместе с Джессикой Пегулой.
«Быть №1 очень круто. У меня нет слов. Не знала, что на этой неделе есть такая возможность и что нужно сделать. Вчера Джессика мне сказала, но это не выбило меня из колеи. Думаю, будь это одиночка, я бы больше нервничала. Скажу честно, в детстве я даже не знала, что в одиночке и в паре отдельные рейтинги.
Когда я пришла в тур, стала хорошо выступать в паре, а мой рейтинг начал расти, я поняла, что стать первой возможно. Кто не хочет быть №1 в каком-то деле?» — сказала Гауфф на пресс-конференции ASAP Sports.
Напомним, за последний год Гауфф и Пегула стали победительницами двух турниров категории WTA-1000 и сыграли в финале «Ролан Гаррос». Кроме того, Гауфф вышла в финал US Open вместе с соотечественницей Кэти Макнелли, а также в финал в Штутгарте с китаянкой Чжан Шуай.
- 15 августа 2022
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