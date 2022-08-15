Халеп рассказала, что помогло ей обыграть Хаддад-Майю

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала свою победу в финале турнира в Торонто над бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:3 в пользу бывшей первой ракетки мира.

«Конечно, я нервничаю перед каждым матчем, но обычно быстро избавляюсь от эмоций. Но ещё мне понадобилось время, чтобы немного привыкнуть к её вращению. И да, я успокоилась при счёте 0:3. Потом поймала хороший ритм, играла, как должна была. Вот почему я смогла взять шесть геймов подряд», — приводит слова Халеп ASAP Sports.

Победа в Торонто позволила румынке вернуться в топ-6 мирового рейтинга, который возглавляет Ига Свёнтек. Халеп сыграет на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, где её соперницей станет чешская теннисистка Каролина Мухова.