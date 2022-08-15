Алькарас — перед «Мастерсом» в Цинциннати: мне сложно справляться с давлением

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанец Карлос Алькарас рассказал о настрое перед «Мастерсом» в Цинциннати, который пройдёт с 15 по 21 августа.

«Сейчас для меня каждый матч – это вызов оставаться на прежнем уровне. Я четвёртый в мире, один из фаворитов этого турнира, поэтому мне немного сложно справляться с давлением. Но я тренируюсь с максимальной отдачей, чтобы прибавить и постараться показать ту же игру, что во время грунтового сезона и в Майами. Для меня вызов показать тот же уровень».



Также он высказался о поражении от Томми Пола во втором круге в Монреале.



«Я осознал всё, что произошло в Монреале. Я не справился с давлением, оказавшись одним из фаворитов и поднявшись на такое место в рейтинге. Я приехал сюда потренироваться и теперь показать, на каком я уровне. Я такой игрок, что стараюсь использовать это давление себе на пользу. Знаю, что играю против лучших теннисистов мира, поэтому буду выкладываться по максимуму. Думаю, все соперники стремятся быть лучше, когда играют против меня», — приводит слова Алькараса официальный сайт АТР.

Напомним, на турнире в Цинциннати Алькарас начнёт с матча с американцем Маккензи Макдональдом (72-й номер рейтинга).