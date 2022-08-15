Кирьос прокомментировал пост о том, что Карреньо-Буста выиграл на харде больше, чем он

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на пост о своей статистике на харде и достижениях испанца Пабло Карреньо-Бусты. В 2020 году финалист Уимблдона писал, что если бы в туре не было турниров на грунте, то Карреньо-Буста не попал бы в топ-50 мирового рейтинга.

«Да нет, всё в порядке. Личка у нас смешная», — написал Кирьос в социальных сетях.

Кирьос и Карреньо-Буста провели три встречи между собой. Во всех матчах победу праздновал австралиец.

14 августа Пабло Карреньо-Буста выиграл турнир в Монреале. В финале испанец в трёх сетах переиграл Хуберта Хуркача – 3:6, 6:3, 6:3. Этот титул стал первым для Карреньо-Бусты на турнирах серии «Мастерс».

Ник Кирьос за свою карьеру никогда не выходил в полуфинал турнира «Большого шлема» на харде, в то время как у испанца это получилось дважды.