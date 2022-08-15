Кирьос прокомментировал пост о том, что Карреньо-Буста выиграл на харде больше, чем он

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на пост о своей статистике на харде и достижениях испанца Пабло Карреньо-Бусты. В 2020 году финалист Уимблдона писал, что если бы в туре не было турниров на грунте, то Карреньо-Буста не попал бы в топ-50 мирового рейтинга.
«Да нет, всё в порядке. Личка у нас смешная», — написал Кирьос в социальных сетях.
Кирьос и Карреньо-Буста провели три встречи между собой. Во всех матчах победу праздновал австралиец.
14 августа Пабло Карреньо-Буста выиграл турнир в Монреале. В финале испанец в трёх сетах переиграл Хуберта Хуркача – 3:6, 6:3, 6:3. Этот титул стал первым для Карреньо-Бусты на турнирах серии «Мастерс».
Ник Кирьос за свою карьеру никогда не выходил в полуфинал турнира «Большого шлема» на харде, в то время как у испанца это получилось дважды.
- 15 августа 2022
-
19:25
-
19:25
-
18:46
-
18:03
-
18:01
-
17:39
-
17:26
-
16:54
-
16:32
-
16:13
-
16:00
-
15:40
-
15:38
-
15:04
-
14:22
-
13:57
-
13:38
-
13:04
-
12:58
-
12:38
-
12:23
-
12:10
-
11:58
-
11:17
-
10:56
-
10:49
-
10:36
-
10:30
-
10:06
-
10:04
-
09:59
-
09:36
-
09:32
-
09:19
-
09:16