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«Тело для пляжа». Беременная Каролина Возняцки опубликовала фото в купальнике

«Тело для пляжа». Беременная Каролина Возняцки опубликовала фото в купальнике
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Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки опубликовала в социальных сетях фото в купальнике с пляжа в Сен-Тропе (Франция).

«Тело для пляжа», — подписала снимок Возняцки.

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

Возняцки и её муж, бывший игрок НБА Дэвид Ли, год назад впервые стали родителями. У них родилась дочь Оливия. Ранее, 19 июня, пара сообщила, что ждёт второго ребёнка.

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.

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