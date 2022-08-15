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Аслан Карацев пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати

Аслан Карацев пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
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38-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче первого раунда Карацев со счётом 7:5, 7:5 обыграл представителя США Брэндона Накашиму. Встреча продлилась 1 час 38 минут. Карацев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Накашимы шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Следующим соперником Карацева станет победитель матча Алекс Молчан (Словакия) – Диего Шварцман (Аргентина, 13).

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнований из-за травмы.

Цинциннати (м). 1-й круг
15 августа 2022, понедельник. 18:10 МСК
Аслан Карацев
38
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Брэндон Накашима
66
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
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