Аслан Карацев пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
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38-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В матче первого раунда Карацев со счётом 7:5, 7:5 обыграл представителя США Брэндона Накашиму. Встреча продлилась 1 час 38 минут. Карацев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Накашимы шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
Следующим соперником Карацева станет победитель матча Алекс Молчан (Словакия) – Диего Шварцман (Аргентина, 13).
Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнований из-за травмы.
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