«Если они крутят педали, я буду тоже». Савилл застала Медведева и Надаля на велотренажёрах

Бывшая 20-я ракетка мира, российская, а ныне австралийская теннисистка Дарья Савилл (Гаврилова) опубликовала в социальных сетях забавное видео. На нём спортсменка тренируется на велотренажёре, а по соседству с ней тем же самым занимаются первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль.

«Если они крутят педали, тогда я буду тоже», — подписала видео Савилл.

Напомним, в данный момент в Цинциннати (США) проходят женский турнир категории WTA-1000 и мужской турнир серии «Мастерс». Медведев возглавил посев соревнований и во втором круге сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Первым соперником Надаля станет победитель матча Борна Чорич (Хорватия) – Лоренцо Музетти (Италия, Q).