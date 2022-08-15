«Если они крутят педали, я буду тоже». Савилл застала Медведева и Надаля на велотренажёрах

Бывшая 20-я ракетка мира, российская, а ныне австралийская теннисистка Дарья Савилл (Гаврилова) опубликовала в социальных сетях забавное видео. На нём спортсменка тренируется на велотренажёре, а по соседству с ней тем же самым занимаются первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль.
«Если они крутят педали, тогда я буду тоже», — подписала видео Савилл.
Напомним, в данный момент в Цинциннати (США) проходят женский турнир категории WTA-1000 и мужской турнир серии «Мастерс». Медведев возглавил посев соревнований и во втором круге сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Первым соперником Надаля станет победитель матча Борна Чорич (Хорватия) – Лоренцо Музетти (Италия, Q).
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