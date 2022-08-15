Определился соперник Аслана Карацева во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Стало известно, с кем 38-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев поборется за выход в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче второго круга Карацев сразится с представителем Аргентины Диего Шварцманом (13). Шварцман на старте соревнований обыграл словака Алекса Молчана со счётом 5:7, 6:4, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 35 минут. Шварцман три раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Молчана один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.