Долгополов высказался об инциденте с болельщицей с украинским флагом на матче в США
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Бывшая 13-я ракетка мира Александр Долгополов прокомментировал эпизод во время квалификационного матча между россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской на турнире в Цинциннати. Судья встречи попросил девушку с украинским флагом покинуть трибуны во время игры.
«Не удивлён. Учитывая, что у них были россияне на жеребьёвке несколько недель назад. Теннисные организации решили в большинстве своём молчать», — написал Долгополов в социальных сетях.
Александр Долгополов за свою карьеру завоевал три титула в одиночном разряде и один в паре. На турнирах «Большого шлема» украинец доходил максимум до четвёртого круга. В мае 2021 года Долгополов объявил о завершении карьеры после трёхгодичного перерыва.
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