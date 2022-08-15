Долгополов высказался об инциденте с болельщицей с украинским флагом на матче в США

Бывшая 13-я ракетка мира Александр Долгополов прокомментировал эпизод во время квалификационного матча между россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской на турнире в Цинциннати. Судья встречи попросил девушку с украинским флагом покинуть трибуны во время игры.

«Не удивлён. Учитывая, что у них были россияне на жеребьёвке несколько недель назад. Теннисные организации решили в большинстве своём молчать», — написал Долгополов в социальных сетях.

Александр Долгополов за свою карьеру завоевал три титула в одиночном разряде и один в паре. На турнирах «Большого шлема» украинец доходил максимум до четвёртого круга. В мае 2021 года Долгополов объявил о завершении карьеры после трёхгодичного перерыва.