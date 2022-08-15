Кирьос и Коккинакис преодолели первый круг турнира в Цинциннати

Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис в двух сетах обыграли итальянцев Симоне Болелли и Фабио Фоньини и вышли в 1/8 финала парного турнира в Цинциннати.

Кирьос и Коккинакис оказались сильнее соперников со счётом 6:0, 6:4. Австралийцы не дали Болелли и Фоньини сделать ни одного брейка, шесть раз подав навылет и не допустив ни одной двойной ошибки.

Австралийская пара является победителем турнира «Большого шлема». На Australian Open – 2022 Ник Кирьос и Танаси Коккинакис завоевали титул, переиграв в финале соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла 7:5, 6:4. После триумфа в Австралии Ник и Танаси выиграли парный турнир в Атланте.

В следующем круге Кирьос и Коккинакис сыграют с парой Раджив Рам и Джо Солсбери.