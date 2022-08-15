Даниил Медведев: если бы я принимал решения, Джокович сыграл бы на US Open

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в очередной раз высказался о проблемах 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича, который из-за нежелания прививаться от коронавируса не может въехать в США, чтобы сыграть на US Open – 2022.
«Хотел бы я видеть Новака на US Open? Да, конечно. Но я ничего не могу сделать. Это правительство устанавливает правила, и я не знаю, могут ли они меняться. Но если бы решение принимал я, то, конечно, хотел бы, чтобы Новак сыграл. Мне приятно, когда на турнире собираются все лучшие.
И у них очень напряжённая и суперинтересная борьба с Рафой (Надалем) за то, кто выиграет больше всех «Шлемов». Поэтому я бы хотел видеть его в Нью-Йорке. Но если из-за ограничений он не сможет приехать, все по-прежнему будут показывать максимум и стараться выиграть US Open», — приводит слова Медведева Eurosport.uk.
- 15 августа 2022
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