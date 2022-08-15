Потапова вошла в основную сетку Цинциннати как лаки-лузер и на старте сразится с Халеп

54-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова заняла место в сетке турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) как лаки-лузер после снятия с соревнований чешки Каролины Муховой.
По информации WTA Insider, Мухова отказалась от участия в турнире из-за травмы правого запястья.
Таким образом, в первом круге Цинциннати Потапова (LL) сыграет с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (15). Отметим, что Халеп ранее выиграла турнир той же категории в Торонто (Канада).
Победительница матча Потапова – Халеп сразится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.
- 15 августа 2022
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