Энди Маррей одолел Стэна Вавринку в первом круге «Мастерса» в Цинциннати

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В матче первого круга Маррей одолел трёхкратного чемпиона мэйджоров швейцарца Стэна Вавринку со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 54 минуты. Маррей 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Вавринки 11 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Маррей сразится с соотечественником Кэмероном Норри (9).
Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнований из-за травмы.
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