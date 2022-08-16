Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Маррей одолел Стэна Вавринку в первом круге «Мастерса» в Цинциннати

Энди Маррей одолел Стэна Вавринку в первом круге «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче первого круга Маррей одолел трёхкратного чемпиона мэйджоров швейцарца Стэна Вавринку со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 54 минуты. Маррей 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Вавринки 11 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Маррей сразится с соотечественником Кэмероном Норри (9).

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнований из-за травмы.

Цинциннати (м). 1-й круг
15 августа 2022, понедельник. 21:15 МСК
Стэн Вавринка
306
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		7 5
7 7 		5 7
         
Энди Маррей
47
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022