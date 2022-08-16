Александрова уверенно победила финалистку US Open — 2021 на старте турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Третий корт» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира серии WTA-1000, в котором сошлись 19-летняя представительница Канады Лейла Фернандес (14-е место рейтинга) и россиянка Екатерина Александрова (27-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Александровой в двух сетах – 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.
На счету Екатерины три подачи навылет, 14 двойных ошибок и шесть из восьми (75%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки, которая в прошлом году добралась до финала US Open, – три эйса, восемь двойных ошибок и четыре из пяти (80%) удачных брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира в Цинциннати соперницей Александровой станет победительница пары Наоми Осака (Япония, 39-е место рейтинга) – Чжан Шуай (Китай, 44-е место рейтинга).
- 16 августа 2022
-
01:44
-
00:33
-
00:16
- 15 августа 2022
-
23:00
-
22:52
-
22:33
-
22:22
-
22:19
-
21:26
-
21:06
-
21:03
-
20:55
-
20:48
-
20:26
-
19:47
-
19:43
-
19:42
-
19:25
-
19:25
-
18:46
-
18:03
-
18:01
-
17:39
-
17:26
-
16:54
-
16:32
-
16:13
-
16:00
-
15:40
-
15:38
-
15:04
-
14:22
-
13:57
-
13:38
-
13:04