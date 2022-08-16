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Александрова уверенно победила финалистку US Open — 2021 на старте турнира в Цинциннати

Александрова уверенно победила финалистку US Open — 2021 на старте турнира в Цинциннати
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В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Третий корт» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира серии WTA-1000, в котором сошлись 19-летняя представительница Канады Лейла Фернандес (14-е место рейтинга) и россиянка Екатерина Александрова (27-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Александровой в двух сетах – 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.

На счету Екатерины три подачи навылет, 14 двойных ошибок и шесть из восьми (75%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки, которая в прошлом году добралась до финала US Open, – три эйса, восемь двойных ошибок и четыре из пяти (80%) удачных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Цинциннати соперницей Александровой станет победительница пары Наоми Осака (Япония, 39-е место рейтинга) – Чжан Шуай (Китай, 44-е место рейтинга).

Сетка турнира в Цинциннати.
Цинциннати (ж). 1-й круг
16 августа 2022, вторник. 00:15 МСК
Лейла Фернандес
14
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		5  
6 		4  
         
Екатерина Александрова
27
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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