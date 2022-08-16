Болельщицу с украинским флагом попросили покинуть матч между Калинской и Потаповой

Во время финальной встречи квалификации к турниру категории WTA 1000 в Цинциннати (США) между российскими теннисистками Анастасией Потаповой и Анной Калинской (5:7, 1:6) произошёл необычный эпизод, отмечает Yahoo Sports.

Одна из российских теннисисток обратила внимание на то, что одна из болельщиц сидела, укутавшись в украинский флаг, по этому вопросу она обратилась к судье матча Морген Лейн. Из-за этого судье пришлось выйти с вышки и обратиться к болельщице, объяснив, что её действия можно расценивать как неподобающие. С этого момента инцидент обострился, и болельщица покинула матч. Позже охрана нашла её и сказала, что её флаг был больше разрешенного размера 18x18 дюймов — это политика, которая редко, если вообще когда-либо, соблюдается. Охрана сопроводила болельщику на стоянку и сообщила, что она должна оставить его там.

Отмечается, что болельщица пыталась спровоцировать конфликт, намекнув про ситуацию с проведением специальной военной операции на территории Украины, тем самым придав огласку этому событию.