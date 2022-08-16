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Азаренко обыграла Канепи и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Азаренко обыграла Канепи и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
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В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Грандстэнд» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира серии WTA-1000, в котором сошлись 37-летняя представительница Эстонии Кайя Канепи (31-е место рейтинга) и белоруска Виктория Азаренко (22-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Азаренко в трёх сетах – 6:3, 4:6; 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.

На счету Виктории шесть подач навылет, девять двойных ошибок и восемь из 16 (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – девять эйсов, шесть двойных ошибок и шесть из 10 (60%) удачных брейк-пойнтов.

Во втором круге соперницей Азаренко станет победительница пары Серена УильямсЭмма Радукану.

Цинциннати (ж). 1-й круг
16 августа 2022, вторник. 02:50 МСК
Кайя Канепи
31
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		4 6
         
Виктория Азаренко
22
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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