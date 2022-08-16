Азаренко обыграла Канепи и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
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В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Грандстэнд» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира серии WTA-1000, в котором сошлись 37-летняя представительница Эстонии Кайя Канепи (31-е место рейтинга) и белоруска Виктория Азаренко (22-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Азаренко в трёх сетах – 6:3, 4:6; 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.
На счету Виктории шесть подач навылет, девять двойных ошибок и восемь из 16 (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – девять эйсов, шесть двойных ошибок и шесть из 10 (60%) удачных брейк-пойнтов.
Во втором круге соперницей Азаренко станет победительница пары Серена Уильямс — Эмма Радукану.
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