Стивенс обыграла Корне в первом круге турнира в Цинциннати, отдав лишь один гейм

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира серии WTA-1000, в котором сошлись 29-летняя представительница США Слоан Стивенс (57-е место рейтинга) и француженка Ализе Корне (37-е место рейтинга).



Встреча завершилась победой Стивенс в двух сетах – 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час.



На счету Слоан две подачи навылет, три двойных ошибки и шесть из восьми (75%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, четыре двойных ошибки и один из шести (17%) удачных брейк-пойнтов.



Во втором круге соперницей Стивенс станет первая ракетка мира Ига Свёнтек. Матч пройдёт 17 августа и начнётся в 17:00 мск.