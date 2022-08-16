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Стивенс обыграла Корне в первом круге турнира в Цинциннати, отдав лишь один гейм

Стивенс обыграла Корне в первом круге турнира в Цинциннати, отдав лишь один гейм
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В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира серии WTA-1000, в котором сошлись 29-летняя представительница США Слоан Стивенс (57-е место рейтинга) и француженка Ализе Корне (37-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Стивенс в двух сетах – 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час.

На счету Слоан две подачи навылет, три двойных ошибки и шесть из восьми (75%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, четыре двойных ошибки и один из шести (17%) удачных брейк-пойнтов.

Во втором круге соперницей Стивенс станет первая ракетка мира Ига Свёнтек. Матч пройдёт 17 августа и начнётся в 17:00 мск.

Цинциннати (ж). 1-й круг
16 августа 2022, вторник. 05:25 МСК
Слоан Стивенс
57
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		0  
         
Ализе Корне
37
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Комментарии
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