Шаповалов прервал серию поражений, обыграв Димитрова в первом круге турнира в Цинциннати

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), обыграв болгарина Григора Димитрова.

Шаповалов одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Димитрова один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух возможных. Шаповалов 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Для Шаповалова эта первая победа за последние четыре матча. До этого он вылетал в первом круге турниров в Монреале (Канада) и Вашингтоне (США), а также во втором круге Уимблдона. За последние 10 матчей канадец одержал лишь две победы. Сейчас Денис занимает 21-ю строчку в рейтинге ATP, в 2020 году канадец входил в десятку рейтинга.

Во втором круге канадец встретится с победителем пары Томми Пол (США) – Дженсон Бруксби (США). Призовой фонд турнира составил $ 6 280 880.