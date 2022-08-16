Гауфф — об Алькарасе: я многому научилась, наблюдая за ним

18-летняя американка Кори Гауфф прокомментировала слова испанца Карлоса Алькараса о том, что он не справился с давлением на «Мастерсе» в Монреале.
«Уверена, что от нас с Карлосом до конца карьеры будут чего-то ждать. Это нужно принять. Я никогда с ним лично об этом не разговаривала, но мне кажется, что он это принимает. Я многому научилась, наблюдая за ним. Постоянно смотрю его тренировки и его матчи против больших игроков. Мне нравится, что он всегда агрессивен.
На «Ролан Гаррос» я себе так и говорила. Буквально спрашивала себя: «А что бы сделал Карлос?» И решила атаковать, всегда принимать агрессивные решения.
Мне жаль, что в Монреале так вышло, но я уверена, что он быстро решит эту проблему. Потому что в нём есть величие. Это неоспоримо», — приводит слова американки официальный сайт WTA.
Напомним, лучшим выступлением Гауфф на турнирах «Большого шлема» является финал «Ролан Гаррос» — 2022.
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