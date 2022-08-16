Видеообзор поражения Касаткиной от Анисимовой в первом круге турнира в Цинциннати
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Пресс-служба WTA опубликовала нарезку лучших моментов матча первого круга турнира в Цинциннати (США), в котором первая ракетка России Дарья Касаткина (10-й номер в рейтинге WTA) потерпела поражение. Соперницей Касаткиной была представительница США Аманда Анисимова, которая сейчас занимает 23-е место в рейтинге WTA.
Встреча завершилась победой Анисимовой – 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут.
Соперница Аманды Анисимовой по второму кругу определится сегодня, 16 августа. Американка сыграет либо с Софьей Кенин, либо с Шелби Роджерс.
Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 21 августа. В 2021 году титул в Цинциннати завоевала австралийская теннисистка Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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